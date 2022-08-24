Про надходження допомоги від США повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

До державного бюджету України вже надійшли 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів Америки, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні до держбюджету через механізм Світового банку надійшли ще 3 млрд доларів безповоротної грантової допомоги від Сполучених Штатів», – написав він у своєму Telegram-каналі в середу, 24 серпня.

Голова українського уряду наголосив, що це перший транш із додаткових 4,5 млрд доларів прямої бюджетної підтримки.

Нагадаємо, також 24 серпня президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні найбільшого за весь час пакету військової допомоги в сумі 2,98 млрд доларів. Він включатиме системи ППО, артилерію і боєприпаси, а також безпілотники і радари.