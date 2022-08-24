Підписаний Джо Байденом пакет військової допомоги для України від США є найбільшим за ввесь час

У середу, 24 серпня, президент США Джозеф Байден оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для України у розмірі майже 3 млрд доларів. Відповідну заяву Білий дім оприлюднив 24 серпня.

«Я знаю, що цей День Незалежності гірко-солодкий для багатьох українців, оскільки тисячі людей вбито чи поранено, мільйони змушені залишити свої будинки, і багато інших стали жертвами звірств та нападів з боку Росії. Але шість місяців нещадних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік своєї незалежності. Сьогодні і щодня ми стоїмо разом з українським народом, щоб проголосити, що темрява, яка рухає самодержавством, не може зрівнятися з полумʼям свободи, яке висвітлює душі вільних людей», — привітав українців Джо Байден.

Це дозволить придбати системи протиповітряної оборони, артилерійські системи та боєприпаси, протиракетні безпілотні повітряні системи та радари.

Оголошений раніше пакет військової допомоги США в розмірі майже 800 млн доларів, про яку було повідомлено в п’ятницю, 19 серпня, включатиме 40 бомбостійких транспортних засобів, оснащених роликами, які допомагають підривати міни. Також йдеться про легші гаубиці, які простіше переміщати, ніж потужніші гармати, які Сполучені Штати надсилали раніше. Допомога також включатиме безвідкатні гвинтівки з радіусом дії в кілька сотень метрів і ракетні пускові установки на відстані менш як 5 км, що набагато ближче, ніж нинішня відстань між українськими та російськими підрозділами в багатьох місцях, пише видання.

Нагадаємо, у травні президент США Джо Байден підписав закон про допомогу для України на майже 40 млрд доларів. Майже 24 млрд доларів з цієї суми призначені на безпекову та оборонну допомогу Україні. Зокрема, 6 мільярдів мають піти саме на Ініціативу сприяння безпеці України.