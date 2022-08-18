Упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку повномасштабної війни не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військової допомоги, пише видання Politico з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, які будуть офіційно опубліковані 18 серпня. Це означає, що військова допомога Україні може скоротитися саме в той момент, коли Київ розпочинає вирішальний контрнаступ, йдеться у статті.

Дані, отримані від Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, ілюструють, що великі європейські держави не справляються з військовою допомогою. Йдеться про Велику Британію, Німеччину, Польщу, Францію, Іспанію й Італію. Військові фахівці та політики останнім часом дедалі частіше повторюють цю думку.

Керівник групи, що займається відстеженням підтримки України, Крістоф Требеш зазначив, що, за даними інституту, з кінця квітня спостерігається тенденція до зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги Україні.

Він також наголосив, що фонд ЄС із відновлення після пандемії передбачає приблизно 800 млрд євро у вигляді позик і грантів, тоді як загальна європейська допомога Україні у порівнянні з цим є мізерною.

Видання також нагадує, що минулого тижня союзники на конференції в Копенгагені зобов’язалися надати Україні військову допомогу на 1,5 млрд євро. Требеш заявив, що ця сума «мізерна в порівнянні з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях».