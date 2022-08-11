Конференція на підтримку України пройшла у столиці Данії – Копенгагені

Понад 20 країн взяли участь у Конференції північноєвропейських союзників з підтримки України на рівні міністрів оборони в Копенгагені. Делегації були представлені очільниками міністерств оборони, заступниками або іншими високопосадовими представниками, пише «Мілітарний».

Міністр оборони Данії Мортен Бедсков повідомив, що було акумульовано понад 1,5 млрд євро для військової допомоги Україні. 110 млн євро з цієї суми виділить Данія.

«Ваша стійкість непереможна, але ви не можете вистояти в цій нерівній війні самотужки. Ми всі повинні продовжувати надавати та збільшувати підтримку України зброєю, тренуваннями, розмінуванням, фінансово. І сподіваюсь, що ми зможемо тут сьогодні узгодити ще більше внесків, і, звичайно, Данія готова виконати свою частину. Сьогодні ми можемо оголосити про новий вклад у розмірі 110 млн євро на зброю, оснащення та тренування», – сказала прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона констатувала, що нинішня війна стосується не лише територій та кордонів, це війна переконань: між демократією і тиранією та за ті цінності, на яких ґрунтуються Європа та вільний світ.

Також на Донорській конференції союзників України у Копенгагені виступив президент України Володимир Зеленський.

«Ніхто не зможе зупинити вітер, який нестиме радіацію, але всі ми разом здатні зупинити державу-терориста Росію», – заявив, зокрема, він.

Міністр оборони України Олексій Резніков на конференції повідомив, що наразі визначено кілька пріоритетних груп спроможностей, які Збройні Сили України мають набути для досягнення поставленої мети.

«Вони включають: посилення спроможностей з обмеження та заборони доступу і маневру (anti-access and area denial) з метою захисту північно-західної частини Чорного моря, забезпечення повітряної оборони великих міст та об’єктів критичної інфраструктури, захист кордону з Білоруссю, а також конкретні спроможності, які нам потрібні для стабілізації лінії фронту та створення умов для контрнаступальної операції», – сказав він.

Очільник Міноборони України також подякував країнам-партнерам, які об’єдналися у рамках формату «Рамштайн» під лідерством США, за надану допомогу українському війську. За його словами, Україна зараз вже отримала підтримку, яка дозволяє нашим солдатам здивувати росіян на полі бою – на суші, у повітрі та на морі.