Україна отримає від Британії ще три додаткові РСЗВ M270

Велика Британія вирішила подвоїти кількість реактивних систем залпового вогню для Збройних сил України. Тож Україна отримає ще три додаткові РСЗВ. Про це у коментарі BBC повідомив Міністр оборони Бен Уоллес.

У Копенгагені, де він брав участь у міжнародній конференції з союзниками, Уоллес заявив, що Велика Британія відправить Україні ще три установки, а також значну кількість ракет для них. Зазначається, що Британія вже надала три пускові установки, схожі на американські системи HIMARS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 кілометрів.

«Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна», - сказав британський міністр.

Також Уоллес зазначив, що Британія дуже задоволена тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Уоллес зазначив, що це є частиною переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучаснішої зброї НАТО.

Нагадаємо, що в середині липня до України також прибула перша партія американських систем залпового вогню М270. А вже в кінці місяця ЗСУ продемонстрували їхнє застосування українськими військовими на передовій. Також на початку серпня в Україну прибули ще чотири американські РСЗВ HIMARS.