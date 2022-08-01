В Україну в понеділок, 1 серпня, доставили ще чотири американські реактивні системи (РСЗВ) HIMARS, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Чотири додаткові HIMARS прибули в Україну. Дякую президентові США Джо Байдену, міністру оборони США Ллойду Остіну й американському народові за посилення української армії. Звук HIMARS став головним музичним хітом цього літа на передовій», – написав Резніков у Twitter у понеділок, 1 серпня.

«Ми довели, що є розумними операторами цієї зброї», – додав він.

4 additional HIMARS have arrived in. I’m grateful to @POTUS @SecDef Lloyd Austin III and people for strengthening of #UAarmy

We have proven to be smart operators of this weapon. The sound of the #HIMARS volley has become a top hit of this summer at the front lines!

pic.twitter.com/iOBoxfjV7e — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Нагадаємо, загалом Україна має отримати від США 16 HIMARS, ще чотири подібні системи мають надати американські союзники. Наразі США надають Україні ракети до HIMARS із дальністю до 80 км, але ця система також підтримує ракети з дальністю до 300 км.

Востаннє США виділяли військову допомогу Україні 22 липня. У цей пакет увійшли чотири HIMARS із боєприпасами, а також дрони-камікадзе Phoenix Ghost. загальний обсяг військової допомоги Україні з боку США вже становить 8,2 млрд доларів.

Нагадаємо, також 1 серпня Україна отримала три далекобійні РСЗВ Mars II від Німеччини.