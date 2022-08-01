Німецькі РСЗВ Mars II вже відбивають російську навалу

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що німецькі реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II вже прибули в Україну.

«В Україну прибув третій брат у родині Long Hand – РСЗВ MARS II з Німеччини. Дякую Німеччині та особисто моїй колезі міністру оборони Крістіні Ламбрехт за ці системи. Наші артилеристи вітають німецьких партнерів», – написав він у Twitter в понеділок, 1 серпня.

Third brother in the Long Hand family - MLRS MARS II from Germany - has arrived in Ukraine.

Thank you to Germany and personally to my colleague #DefenceMinister Christine Lambrecht for these systems.

Our artillerymen salute our German partners!

#StandWithUkraine pic.twitter.com/oapPzNjRjf — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) August 1, 2022

Про те, що Німеччина відправила в Україну три РСЗВ Mars II, стало відомо 26 липня. Пускова установка Mars II складається з 12 склопластикових напрямних для ракет — два одноразові бокси по шість ракет, які можуть бути випущені 60 секунд. Дальність ураження становить 38-300 км, це залежить від типу боєприпасу.

Нагадаємо, також на озброєнні України є далекобійні американські РСЗВ HIMARS, із яких ЗСУ успішно ліквідовують склади окупантів, розташовані далеко від лінії фронту.