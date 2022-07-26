У німецькій РСЗВ Mars II використовуються як керовані, так і некеровані ракети

Німеччина передала Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) Mars II та ще три гаубиці Panzerhaubitze 2000, заявила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.

Вона також повідомила, що Німеччина вже передала Україні п'ять артилерійських зенітних установок Gepard. Водночас міністр оборони України Олексій Резніков напередодні повідомляв, що від німців надійшли три такі установки.

Загалом Україна має отримати 30 систем Gepard із близько 60 тисячами боєприпасів – переважно від німецької армії. Також Україні зі складів Бундесверу вже надійшли десять самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Ламбрехт повідомила, що у вересні німецька промисловість також поставить Україні радар виявлення артилерії типу Cobra. За її словами, контракт вже підписано і зараз розпочнеться навчання українських військових, пише «Громадське» з посиланням на Welt.

Також у публікації йдеться про те, що через кілька тижнів компанія-виробник розпочне навчання українських військових користування системою ППО IRIS-T SLM. Її обіцяють поставити в Україну у вересні.

Німецька РСЗВ Mars II: опис і характеристики

Як пише «АрміяInform», РСЗВ MARS ІІ призначена для знищення скупчень живої сили та техніки противника, артилерійських батарей, засобів ППО, командних пунктів та вузлів зв’язку, а також для дистанційного мінування місцевості. Вона складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі американської бойової машини піхоти М2 Bradley, некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини.

Кабіна екіпажу РСЗВ MARS ІІ, що налічує три особи – командира, водія і навідника – має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою. У кабіні також розташовується апаратура управління вогнем.

Реактивна система залпового вогню MARS ІІ використовує некеровані ракети з кумулятивно-осколковими бойовими частинами (БЧ) або касетними. Касетна БЧ складається із протитанкових мін AT-2 для дистанційного мінування місцевості. Вага ракети становить 107 кг, дальність польоту – 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню завтовшки до 140 мм. Натомість некеровані ракети з кумулятивно-осколковою БЧ мають дальність польоту 32 км та вагу 159 кг. БЧ забезпечена 644 кумулятивно-осколковими елементами M77, що мають бронепробійність до 40 мм гомогенної броні. Своєю чергою, протитанкова некерована ракета TGW забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, і розрахована на дальність польоту до 45 км. Її вага становить 107 кг. До речі, аби випустити всі 12 ракет, MARS ІІ достатньо 60 секунд.

Цю РСЗВ оснащено новою європейською системою управління вогнем, що дозволяє вести стрільбу керованими ракетами GMLRS, які здатні вражати цілі на відстані до 70 км. Завдавати точних ударів ракетам вдається завдяки наявності вдосконаленої системи глобального позиціювання (GPS-наведення) з антеною, що має більшу стійкість до перешкод.