Анналена Бербок розповіла про те, чому Німеччина, яка є одним з найбільших експортерів зброї, повільно допомагає Україні

Німеччина надає Україні менше військової підтримки у порівнянні з іншими країнами, оскільки володіє застарілою технікою 50-річної давності, зокрема танками. Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

«Ми думали і вірили в те, що ми будемо жити в мирі в Європі. І тому в минулому ми витрачали менше на власну військову оборону, про це можна багато говорити, але це факт і це реальність. І тому нам важче постачати з власних запасів, тому що там техніка 50-річної давності, ми думали, наприклад, більше ніколи не будемо використовувати танки», – сказала Бербок в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Я маю на увазі наші військові танки, найгірші, які ви можете собі уявити, в Європі. Так було протягом останніх десятиліть, тому що Європа була побудована для життя в мирі. Це старомодно, і наші запаси зброї зараз не такі, які повинні бути, за винятком деяких частин протиповітряної оборони, про що я сказала, тому ми не можемо постачати все з наших власних запасів. Тому ось така ситуація», – додала вона. У свою чергу, автор інтерв’ю зауважив, що Німеччина є одним з найбільших експортерів зброї у світі.

Говорячи про інші види зброї, Бербок зазначила, що постачання в Україну ускладнене через закритий повітряний простір, великі відстані, а також через те, що, оскільки це зброя сучасна, то українським воїнам спершу потрібно навчитись нею користуватись.

Говорячи про обіцяну систему ППО IRIS-T, очільниця МЗС Німеччини сказала, що очікує, що вона надійде в Україну або до кінця літа, або у вересні. Вона додала, що ця система перебуває на завершальній стадії виробництва і її виготовляють на замовлення іншої країни.

«Воно мало відправитися в іншу країну. Тому нам довелося домовитися з іншою країною, що вони відступлять, що ця система може піти в Україну, і я дуже сподіваюся, що ми зможемо зробити це з більшою кількістю цих систем», – сказала Бербок.

Нагадаємо, Німеччина вже передала Україні три реактивні системи залпового вогню Mars II, кілька гаубиць Panzerhaubitze 2000 і зенітні установки Gepard. Крім того, уряд Німеччині схвалив продаж Україні ще 100 гаубиць Panzerhaubitze 2000.