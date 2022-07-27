Німецька самохідна артилерійська установка PzH 2000

Федеральний уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000. Про це пише Der Spiegel.

Як повідомляється, придбати артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Україна мала намір ще у квітні. Тоді ж вона звернулася з відповідним зверненням до KMW.

Лише 13 липня віце-канцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ, і аж тепер цю інформацію KMW підтвердив. Представник KMW заявив, що загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 млрд євро, що в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною Україні зброї (600 млн євро).

Очікується, що виробництво всіх САУ триватиме кілька років. Німецький виробник вказує, що процес розпочнеться негайно і, хоча буде залежати від постачань необхідних матеріалів, усі його нюанси вже були погоджені з українською стороною.

За останні кілька тижнів федеральний уряд уже поставив Україні низку систем Panzerhaubitze 2000 зі складів Бундесверу. Раніше українські військові проходили навчання за системою в Німеччині. Невдовзі після поставок з Німеччини в Twitter поширилися фотографії, на яких показано систему озброєння, яка використовується на лінії фронту на сході країни. На відео українські військові в захваті від німецьких гаубиць та їх ефективності.

Довідково

PzH 2000 від Krauss-Maffei Wegmann була розроблена відносно недавно і потрапила у Бундесвер у 1998 році і відверто сказала нове слово у царині артилерії. І за останні 24 роки продовжує бути певним взірцем і еталоном.

PzH 2000 — це повністю цифрова САУ з автоматичним наведенням, заряджанням, подачею снарядів, установкою підривників. Вона має систему MRSI — це технологія, що дозволяє одночасно уражати одну ціль кількома снарядами. В автоматі заряджання міститься 60 снарядів. Сам магазин потрібно буде зарядити вручну, на що потрібно приблизно 12 хвилин. Цим займається окрема команда на складі боєприпасів.

Завдяки повній автоматизації, протягом 10 секунд можна здійснити три постріли, а за 2 хвилини — 20. Після кожного пострілу балістичний комп'ютер автоматично переналаштовує ствол, ще більше підвищуючи точність за рахунок даних із радару на стволі зброї, що вимірює швидкість снаряда.

Гаубиця самохідна, вона рухається достатньо швидко, вона створена на базі шасі танка Leopard 2 з великою потужністю і прохідністю. Вона досить добре захищена – має захист від куль калібру 14,5 мм і від осколків великих калібрів, пише УНІАН.

Вона виконана у стандартному для НАТО калібрі 155-мм та використовує довгий ствол довжиною 55 калібрів. Таке поєднання зараз визнано класичним та найбільш вдалим і в середньому дає дальність пострілу звичайним снарядом близько 30 км. Проте у PzH 2000 результати значно кращі. Звичайний снаряд випущений з цієї німецької САУ долає від 30 до 36 км. При використанні спеціальних боєприпасів показник стає ще вищим – 40-47 км для снарядів з покращеною балістикою. А при стрільбі активно-реактивним снарядом – 67 км.

Постріл на 67 км був зроблений у 2019 році та залишається рекордним для стволів 155 мм/55-калібрів. «Перебити» його на 155-мм калібрі змогли лиш у США через рік, але поціливши зі 58-каліберного ствола на 70 км.

Для розуміння абсолютної переваги над армією РФ: найновіша серійна 152-мм САУ «Мста-С» має дальність стрільби звичайним снарядом до 25 км, активно-реактивним – до 30 км. Тобто російська армія не має і близького аналога до Pzh 2000.

PzH 2000-характеристики