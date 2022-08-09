Нові броньовані автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ

До Збройних сил України надійшли бронемашини Kirpi турецького виробництва. Про прибуття техніки 9 серпня повідомив український народний депутат Юрій Мисягін.

Нові броньовані автомобілі отримали бійці морської піхоти Військово-морських сил Збройних Сил України. За словами політика, до України надійшло вже півсотні бронемашин Kirpi виробництва турецької компанії BMC.

«Дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин. Чекаємо ще півтори сотні!Кулемет, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, гарний протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж», – повідомив Юрій Мисягін.

Морські піхотинці двох бригад вже користуються цією автотехнікою з броньованим корпусом та протимінним захистом. Невдовзі очікується ще одна поставка 150 одиниць цієї техніки.

«Мілітарний» пише, що Kirpi має однокузовну броньовану кабіну, чотири куленепробивні вікна та сидіння з амортизацією. У передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями, Kirpi 4×4 здатна вмістити до 13 чоловік особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира. Довжина платформи – 7,35 м, висота – 3,2 м, ширина – 2,64 м.

Стандартна версія 4×4 має споряджену вагу 18 085 кг, повну вагу 19 710 кг і вантажопідйомність 1 625 кг.Інші особливості включають аварійний люк, щоб дозволити десанту покинути бронемашину в разі аварії.