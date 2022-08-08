Зокрема допомога передбачає 1000 Javelin

У понеділок, 8 серпня, США оголосили про новий пакет військової допомоги на 1 мільярд доларів для України. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Зокрема новимй пакет допомоги передбачає:

Боєприпаси для HIMARS;

75 тис. снарядів 155-мм артилерії;

Мінометні системи та патрони;

Боєприпаси NASAMS;

1000 Javelin і сотні протиброньових систем AT4;

50 броньованих медичних автомобілів.

Також передбачено засоби для надання першої допомоги.

Минулого тижня анонсувалося, що Сполучені Штати Америки готують новий, вже вісімнадцятий пакет військової допомоги для України на один мільярд доларів. Повідомлялося, що це буде один з найбільших одноразових пакетів військової допомоги для України. У ньому передбачалося надання додаткових боєприпасів для РСЗВ HIMARS, боєприпасів для зенітно-ракетних систем NASAMS, а також 50 броньованих медичних машин на базі бронетранспортера M113.

Відтак, разом із цим пакетом, загальний обсяг військової допомоги США для України сягне 8,8 млрд доларів.

Нагадаємо, що на початку серпня Джо Байден схвалив виділення Україні військової допомоги на 550 млн доларів.

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