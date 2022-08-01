Президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення Україні військової допомоги

В понеділок, 1 серпня, президент США Джозеф Байден підписав меморандум про надання Україні нового пакету військової допомоги на суму 550 млн американських доларів. Про це повідомили в Білому домі.

Як пише CNN з посиланням на Пентагон, новий пакет включатиме 75 тис. снарядів для 155-міліметрових гаубиць М777 та нові ракети для РСЗВ HIMARS. Зауважимо, що досі США надавали Україні ракети до HIMARS із дальністю до 80 км, але ця система також підтримує ракети з дальністю до 300 км. Чи включає новий пакет допомоги ракети більшої дальності наразі не відомо.

Раніше сьогодні також повідомлялося, що в Україну прибули ще чотири американські РСЗВ HIMARS. Ці реактивні системи залпового вогню мають більшу дальність і точніші за артилерію радянських часів, яку мала на озброєнні Україна.

«Щоб задовольнити потреби на полі бою, що постійно змінюються, Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами з тим, щоб надати Україні ключові засоби», – заявляли раніше в Пентагоні, анонсуючи підготовку нового пакету допомоги Україні.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував американському колезі «за лідерство й міцну підтримку України та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку Росії».

«Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для України та США. Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги», — зазначив Зеленський.

Дякую @POTUS за лідерство й міцну підтримку та розуміння загрози для цивілізованого світу з боку . Разом стоїмо на захисті цінностей свободи, спільних для та . Новий пакет оборонної допомоги наближає нас до перемоги. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 1, 2022

Це вже 17-й пакет допомоги від Вашингтона. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили нашій країні військову допомогу більш ніж на 8 млрд доларів.