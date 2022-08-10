ЗСУ отримали від німців вже 12 установок Gepard, очікують ще 18

Німеччина передала Україні нову партію зенітних самохідних установок Gepard. Окрім того, надано 13 броньованих автомобілів: три евакуаційні машини та 10 HMMWV (Humvee). Також надійшла й інша військова допомога. Повний перелік 9 серпня опублікували на сайті німецького уряду. Зазначається, що протягом тижня Німеччина передала Україні: 10 HMMWV — 8 носіїв радіолокаційних станцій та 2 носії станцій перешкод для дронів;

3 броньовані евакуаційні машини;

7 глушилок;

8 пристроїв для боротьби з дронами;

4 мобільні захищені пристрої для розмінування;

8 мобільних наземних радарів та тепловізорів;

один високочастотний пристрій;

49 тис. боєприпасів для зенітних установок;

2 холодильники для медикаментів;

12 установок Gepard (раніше: 8). Також до передачі готують: 3 тис. снарядів калібру 155 мм;

4 тис. зенітних боєприпасів (раніше: 53 000);

63 холодильники для медичного майна (раніше: 65);

18 установок Gepard, включаючи близько 6 тис. зенітних боєприпасів. Нагадаємо, перші установки Gepard прибули в Україну у кінці липня. Загалом Україна отримали від німців вже 12 установок. Очікується поставка ще 18 одиниць.

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