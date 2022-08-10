Україна отримала від Німеччини нову партію зенітних установок Gepard
Також німці передали 13 броньованих автомобілів та іншу військову допомогу
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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ЗСУ отримали від німців вже 12 установок Gepard, очікують ще 18
Німеччина передала Україні нову партію зенітних самохідних установок Gepard. Окрім того, надано 13 броньованих автомобілів: три евакуаційні машини та 10 HMMWV (Humvee). Також надійшла й інша військова допомога. Повний перелік 9 серпня опублікували на сайті німецького уряду.
Зазначається, що протягом тижня Німеччина передала Україні:
- 10 HMMWV — 8 носіїв радіолокаційних станцій та 2 носії станцій перешкод для дронів;
- 3 броньовані евакуаційні машини;
- 7 глушилок;
- 8 пристроїв для боротьби з дронами;
- 4 мобільні захищені пристрої для розмінування;
- 8 мобільних наземних радарів та тепловізорів;
- один високочастотний пристрій;
- 49 тис. боєприпасів для зенітних установок;
- 2 холодильники для медикаментів;
- 12 установок Gepard (раніше: 8).
Також до передачі готують:
- 3 тис. снарядів калібру 155 мм;
- 4 тис. зенітних боєприпасів (раніше: 53 000);
- 63 холодильники для медичного майна (раніше: 65);
- 18 установок Gepard, включаючи близько 6 тис. зенітних боєприпасів.
Нагадаємо, перші установки Gepard прибули в Україну у кінці липня. Загалом Україна отримали від німців вже 12 установок. Очікується поставка ще 18 одиниць.
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