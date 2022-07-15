M270 – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі»

В Україну прибули перші далекобійні ракетні системи залпового вогню М270. Про це 15 липня заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Прибули перші РСЗВ M270! Вони стануть хорошою компанією HIMARS на полі бою», – заявив міністр оборони України.

Резніков подякував партнерам і зазначив, що ворогові не буде пощади. Міністр не уточнив, хто саме їх надав, але, ймовірно, системи американського виробництва надійшли Україні від Великої Британії. На початку червня 2022 року в британських ЗМІ була поширена інформація з посиланнями на урядові джерела про звернення Великої Британії до США погодити план передачі установок M270 Україні для відбиття російської агресії. 6 червня Борис Джонсон заявив, що до України буде направлено пускові установки M270 та «велику кількість» реактивних снарядів M31A1 до них.

M270 – американська реактивна система залпового вогню на гусеничній базі БМП «Бредлі» виробництва компанії Vought. РСЗВ M270 призначена для виконання в будь-який час доби та за різних погодних умов бойових завдань з ураження і знищення з закритих вогневих позицій на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв'язку та інших площинних цілей.

Пускова установка може стріляти різними 227-мм артилерійськими ракетами, у тому числі високоточними, а також балістичними ракетами малої дальності армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS. Один M270 може бути завантажений двома такими модулями одночасно, що дозволяє йому запускати до 12 ракет або дві ракети ATACMS, перш ніж потрібно перезарядити.