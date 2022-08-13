Словаччина передала Україні перші чотири гаубиці Zuzana 2
Загалом Україна має отримати вісім таких гаубиць
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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші чотири гаубиці Zuzana вже перебувають на озброєнні Збройних сил України. Про це він написав у Twitter в суботу, 13 серпня.
«Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana перебувають в руках Збройних сил України і готові до розгортання для захисту від російських агресорів», – йдеться у його дописі.
Нагадаємо, у травні Ярослав Надь заявив, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які мають калібр 155 мм.
Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Zuzana 2 є модернізованою версією цих САУ, а Словаччина почала планомірно замінювати свої старі машини на нові минулого року. Гаубиця може завдавати ударів на відстань до 40 км.
Також Словаччина, скоріш за все, передасть Україні свої винищувачі МіГ-29. Ймовірно, це станеться у вересні – саме тоді повітряний простір Словаччини почне захищати Чехія.
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