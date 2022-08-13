Словацькі гаубиці Zuzana 2 вже на фронті і допомагають українським воїнам знищувати російських загарбників

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив, що перші чотири гаубиці Zuzana вже перебувають на озброєнні Збройних сил України. Про це він написав у Twitter в суботу, 13 серпня.

«Словаччина допомагає захистити життя невинних українців! Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana перебувають в руках Збройних сил України і готові до розгортання для захисту від російських агресорів», – йдеться у його дописі.

#Slovakia helping to protect innocent Ukrainian lives! Happy to confirm, that first 4 Zuzana #Howitzers are in the hands of #Ukrainian armed forces ready to be deployed in defence against the Russian aggressors. #slavaukraini @oleksiireznikov #StrongerTogether pic.twitter.com/24vuYPLu5v — Jaro Nad (@JaroNad) August 13, 2022

Нагадаємо, у травні Ярослав Надь заявив, що Словаччина передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок Zuzana 2, які мають калібр 155 мм.

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Zuzana 2 є модернізованою версією цих САУ, а Словаччина почала планомірно замінювати свої старі машини на нові минулого року. Гаубиця може завдавати ударів на відстань до 40 км.

Також Словаччина, скоріш за все, передасть Україні свої винищувачі МіГ-29. Ймовірно, це станеться у вересні – саме тоді повітряний простір Словаччини почне захищати Чехія.