Якщо словацькі Повітряні сили припинять використання МіГ-29, то Чехія почне захищати її повітряний простір

Уряд Чехії в середу, 27 липня, схвалив прохання Словаччини про допомогу в захисті її повітряного простору після виведення з експлуатації винищувачів МіГ-29. Раніше Братислава не відкидала їхню передачу Україні.

«Я не бачу жодних проблем, уряд [Чехії] точно це схвалить. Ми готові й технічно, й за своїми спроможностями», – заявив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі зі словацьким колегою Едуардом Гегером у Карлових Варах, пише «Європейська правда» з посиланням на CT24.

Крім того, Фіала припустив можливість тренування українських військових у Чехії.

«Якщо потрібно, ми тренуватимемо українських військових, але це залежить від технологій, які ми матимемо тут», – сказав він.

Після оголошення прем’єра Чехії уряд у середу схвалив прохання Словаччини про захист повітряного простору з 1 вересня. Раніше аналогічний заклик задовольнили і в Польщі. Деталі процесу будуть узгоджені в спільній декларації між Чехією, Словаччиною і Польщею.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що країна розгляне можливість передачі Україні одинадцяти винищувачів МіГ-29 після того, як словацькі повітряні сили перестануть їх експлуатувати.

На початку липня прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер припустив, що країна може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, але відмовився розголошувати подробиці цих дискусій.

Крім того, нещодавно координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Пентагон почав попередню оцінку можливості передання Україні сучасних винищувачів.