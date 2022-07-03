Словаччина готова передати Україні свої винищувачі МіГ-29

Словаччина заявила про готовність передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва. Їх країна планує замінити сучаснішою зброєю.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер та прем'єр Чехії Петр Фіала під час телевізійного ефіру повідомили, що з вересня Чехія допомагатиме Словаччині захищати її повітряний простір. Відтак Гегер повідомив, що Словаччина може передати Україні свої винищувачі МіГ-29 і танки радянського виробництва, які незабаром має замінити сучасніша зброя, повідомляє СТ24.

«Я не хочу докладно говорити про це, тому що Україна також просила нас не вдаватися в деталі», – сказав Гегер, повідомила «Українська правда».

У червні Словаччина звернулася до Чехії за допомогою в охороні повітряного простору на час, доки вона не отримає замовлені винищувачі F-16. Вони повинні замінити експлуатовані досі МіГ-29, але постачання затримується. Гегер сказав, що його країні буде потрібна допомога чеських винищувачів приблизно на рік.

Також під час ефіру політик зазначив, що всіх здивувало, наскільки ефективно і довго Україна захищається від вторгнення Росії, чия армія на папері мала бути набагато сильнішою.

«Ми маємо всі передумови вірити, що Україна переможе у цій війні», – зазначив прем'єр Словаччини.

Також участь у телеефірі взяв прем'єр Чехії Петр Фіала. Лідери двох країн оголосили, що з вересня Чехія допомагатиме Словаччині захищати її повітряний простір.

Фіала зазначив, що ніхто не знає, скільки часу знадобитьбся, щоби Україна знову отримала повний контроль над своєю територією. Також він зазначив, що без допомоги Заходу вона не зможе захиститись від росіян.

«У них має бути зброя, щоб вони могли боротися за свою незалежність, нашу безпеку та нашу свободу. Вони борються за нас», – додав він.

Фіала також заявив, що у разі потреби Чехія готова взяти участь у навчанні українських військових.

Нагадаємо, раніше Словаччина назвала умову, за якою готова передати Україні свої літаки МіГ-29: Польща та Чехія мали погодитися захищати її повітряний простір, доки країна не отримає F-16 від США.

Зазначимо, що у квітні Словаччина вже надала Україні протиповітряні комплекси С-300.