С-300 система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими та балістичними ракетами

Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер повідомив про надання Україні системи ППО С-300, які була на озброєнні його країни. Про це Хегер повідомив у Twitter.

За його словами, системи протиповітряної оборони надали з огляду на те, що Україна захищає не тільки свій народ, а й Європу.

«Я хотів би підтвердити, що Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони С-300. Український народ мужньо захищає свою суверенну державу і нас також. Наш обов’язок – допомагати, а не стояти осторонь і не залишати без уваги втрати людських життів під час агресії Росії», – написав глава словацького уряду.

Умовою Братислави для надання Києву систем ППО було отримання заміни від держав НАТО, щоб захистити свій повітряний простір.

Німеччина та Нідерланди погодилися поставити в Словаччину систему ППО Patriot і наприкінці березня повідомлялося, що система, розташована на авіабазі Сляч, уже захищає центральну Словаччину.

С-300 – це зенітно-ракетна система середнього радіуса дії радянського виробництва. Серійне виробництво системи під індексом С-300ПТ було розпочато в 1975 році. В 1978 році були завершені випробування системи, а в 1979 році перший полк С-300 став на бойове чергування.

Ця система призначена для боротьби з літаками стратегічної і тактичної авіації, крилатими, оперативно-тактичними та балістичними ракетами на висотах від 25 м до 27 км, та відстанях до 100 км в умовах інтенсивного радіопротидії.

Серед основних характеристик С-300 – велика дальність ураження, широкий діапазон висот і швидкостей, здатність вести одночасно 12 цілей.

Зенітно-ракетні комплекси С-300, об’єднані в угруповання засобів ППО, забезпечують безпеку від повітряного нападу площею в десятки тисяч квадратних кілометрів. Ракетний комплекс може збивати літаки, крилаті і балістичні ракети на дистанціях від 5 до 150 км.

При цьому не важливо, на якій висоті летить ціль – 10 м або 27 км. Система всепогодна і може експлуатуватися в різних кліматичних зонах.