МіГ-29 словацьких ВПС

Словаччина передасть Україні 12 винищувачів МіГ-29 одразу після того, як Польща та Чехія погодяться захищати її повітряний простір, доки країна не отримає F-16 від США. Про це повідомляє Business Insider.

Для передачі винищувачів сусідні Польща та Чехія мають погодитись взяти під захист повітряний простір Словаччини. Проте, будь-які терміни можливої угоди наразі невідомі. Також тримається в таємниці, скільки для цього Чехії та Польщі доведеться виділити літаків.

Раніше було відомо, що Словаччина отримає першу партію винищувачів F-16. Загалом країна замовляла 14 американських літаків.

Зауважимо, що подібна схема не нова у відносинах між Києвом та Братиславою. Навесні наша країна отримала від Словаччини зенітно-ракетні комплекси C-300, тоді як на території Словаччини було розміщено чотири комплекси Patriot.

МіГ-29 – це легкий фронтовий винищувач четвертого покоління. Літак був створений у 70-х роках минулого століття, а використовувати його почали влітку 1983 року. Основне озброєння – ракети «повітря-повітря», що кріпляться на шести пілонах.

Винищувач може скидати авіаційні бомби калібру 250 та 500 кг. Також до складу бомбардувального озброєння МіГ-29 входять міни та уламкові авіабомби. Вартість одного літака становить понад 20 млн доларів, нагадує Defence Express.

У забезпеченні протиповітряної оборони країни НАТО традиційно роблять ставку саме на винищувальну авіацію, зенітно-ракетні війська відіграють роль другорядну. За довідником The Military Balance за 2021 рік Словаччина має 9 винищувачів МіГ-29А та 2 винищувачі МіГ-29УБ, Чехія має в своєму розпорядженні 12 винищувачів JAS 39 Gripen C та 2 винищувачі JAS 39 Gripen D; Польща має 22 винищувачі МиГ-29А та 6 МиГ-29УБ, та 50 винищувачів типу F-16 усіх типів.