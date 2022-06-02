Україна отримає вісім гаубиць Zuzana 2

Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

«Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано – вісім штук буде доставлено в Україну», – написав він.

Раніше стало відомо, що українські військові вже проходять навчання на цих колісних самохідних гаубицях.

Контракт на поставку гаубиць Zuzana 2 Україна і Словаччина підписали після візиту до Києва словацької президентки Зузани Чапутової.

Виробництво у Словаччині САУ Zuzana було налагоджено в 1990-х роках. Базою для неї стала чехословацька vz.77 Dana. Але нова самохідна установка отримала гармату калібру 155 мм з довшим стволом, що збільшило далекобійність. Вона може наносити удари на відстань до 40 км.

Самохідна гаубиця Zuzana 2 отримала оновлене шасі з одномісною броньованою кабіною, новий ствол з більшою довжиною та нову систему управління вогнем, тощо.

Словаччина почала планомірну заміну своїх САУ на нові Zuzana 2 минулого року. Перші вісім нових 155-мм САУ передали у словацьке військо 22 липня 2021 року, пише «Мілітарний».