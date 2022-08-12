В Україну прибула нова партія РСЗВ M270

В Україну прибула чергова партія британських РСЗВ M270. Про це 12 серпня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270», – заявив міністр оборони.

Резніков подякував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу, і запевнив, що українські військові вміло користуються зарубіжною зброєю на полі бою.

Він також зазначив, що невдовзі в Україну прибудуть інші «подарунки» від зарубіжних партнерів. Кількість M270, які прибули до України Резніков не уточняв.

Але напередодні британський міністр оборони Бен Уоллес заявив, що Велика Британія надасть Україні ще три реактивні системи залпового вогню M270 західного зразка на додачу до тих трьох, які вже передали.