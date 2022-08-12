Турецький безпілотний винищувач Bayraktar Kizilelm

На майбутньому заводі із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні планують будувати не тільки БПЛА TB2, які зараз активно використовують ЗСУ, а й безпілотні винищувачі Bayraktar Akıncı і Bayraktar Kizilelm. Про це розповів гендиректор Baykar Халук Байрактар інтерв'ю фонду «Повернись живим».

«Bayraktar TB2 та Bayraktar Akıncı знаходяться у серійному виробництві. Зараз ми працюємо над проектом безпілотного винищувача, який є дуже новим, і ми повністю його фінансуємо. Це, фактично, буде новий рівень на арені безпілотних систем», – розповів він про майбутні розробки компанії.

Гендиректор Baykar уточнив, що для реалізації проектів Akıncı та TB2 компанія дуже тісно співпрацює з Україною та планує використовувати українські комплектуючі і на майбутніх розробках.

«Україна є однією з небагатьох країн, які мають технології для двигунів, тому у вас є дуже хороші та ефективні двигуни, а наша тісна координація та співпраця також допомагає українським двигунам зайняти своє місце на ринку БПЛА. Безпілотні винищувачі також будуть оснащені двома типами українських двигунів», – зазначив він.

Халук Байрактар уточнив, що його компанія вже розпочала будівництво фабрики в Україні, дослідницького центру та центру передового виробництва, де планують виробляти всі системи.

«Не лише фюзеляж, але й електроніку, програмне забезпечення – усе, що ми робимо тут. У нас було таке бачення. У зв’язку з цим наші інвестиційні плани просуваються прямо зараз. Для цих угод ми перебуваємо на етапі планування проекту. Незабаром ми також хочемо розпочати реальні інвестиції. У нас вже є технічна інженерна команда, яка працює на підтримку України. Але зараз ми хочемо зробити Україну виробничою базою», – додав він.

Нагадаємо, на початку лютого Україна і Туреччина підписали угоду, яка, зокрема, передбачає будівництво в Україні заводу з виробництва бойових безпілотників «Байрактар» з українськими двигунами.

Ці безпілотники, окрім України, також використовують армії Туреччини й Азербайджану. Кілька таких безпілотників компанія-виробник передала Україні безкоштовно після того, як на їх купівлю зібрали гроші волонтери з Литви, Польщі та України. Крім того, виробник «Байрактарів» підписав угоду про співпрацю з українським фондом «Повернись живим», який з весни 2014 року допомагає із забезпеченням української армії.

8 серпня стало відомо, що Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні,