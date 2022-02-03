В Україні почнуть будівництво заводу для виробництва військових безпілотників «Байрактар» та обладнають їх двигунами українського виробництва. Таке рішення ухвалять на офіційній зустрічі в Києві з делегацією Туреччини, зокрема представниками виробника «Байрактарів», заявив міністр оборони Олексій Резніков.

«Планується підписання сьогодні рамкової угоди. Вона стосується співпраці України та Туреччини у сфері високих військових технологій. Підписувати уповноважили мене. Одним із прикладів наповнення угоди буде будівництво [в Україні] заводу “Байрактар”, який виготовляє безпілотні апарати», – сказав Резніков на брифінгу в четвер, 3 лютого, повідомив «Бабель».

За його словами, також в Україні створять навчальний центр, який навчатиме українських льотчиків керувати цими безпілотниками.

Міністр додав, що, за рішенням турецької компанії, в наступному поколінні БПЛА «Байрактар» використовуватимуть українські двигуни виробництва «Мотор Січ». Резніков пояснив, що безпілотники, які будуть вироблятися в Україні, будуть використовувати як Збройні сили України, так і Туреччини.

Нагадаємо, «Байрактар ТБ2" (Bayraktar) – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Розробка і виробництво компанії Baykar Makina.

Останні кілька років Туреччина постачає ці дрони Україні для бойового застосування. Однак вперше ЗСУ застосували «Байрактар» лише 26 жовтня 2021 року у відповідь на артилерійський обстріл окупантів на Донбасі.