У Стамбулі сторони підписали меморандум про партнерство

Фонд «Повернись живим» і турецька компанія Baykar офіційно оголосили про співпрацю. У середу, 3 серпня, у Стамбулі директори організацій Халук Байрактар і Тарас Чмут підписали меморандум про партнерство. Про це повідомили на сайті фонду.

«Фонд «Повернись живим» виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами. Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення», – зазначив директор Фонду Тарас Чмут.

Фото фонду «Повернись живим»

Усіх деталей майбутньої співпраці наразі не розкривають. Однак партнери дійшли згоди щодо впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці. Сторони планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проектів.

«Нам є що одне одному дати в цій співпраці. Ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України», – зазначив директор компанії Baykar Халук Байрактар.

Нагадаємо, 26 липня стало відомо, що фонд придбав для ЗСУ ударний авіакомплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю понад 16,5 млн доларів США. Фонд став першою в Україні волонтерською організацією, що закупила БПЛА коштом пожертв. Перед цим, у березні 2022 року, фонд отримав дозвіл на імпорт товарів військового призначення.

Baykar — це всесвітньовідома турецька військова компанія, яка з 2000 року займається виробництвом БПЛА. Раніше, з моменту заснування у 1986 році, підприємство здебільшого виробляло автомобільні запчастини, але згодом цей напрямок витіснило конструювання безпілотних авіаційних комплексів. Зараз Baykar створює БПЛА, як для внутрішнього, так і для зовнішнього ринку. Компанія відома, зокрема, такими ударними безпілотниками як Bayraktar TB2 і Bayraktar Akinci.