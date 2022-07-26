Комплекс БПЛА включає три ударні безпілотники, необхідне до них обладнання та запчастини

Фонд «Повернись живим» придбав для потреб української армії ударний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 загальною вартістю понад 16,5 млн доларів США. Українські військові користуються безпілотниками вже більше місяця. Про це у вівторок, 26 липня, повідомили у фонді.

Фонд став першим в Україні, що за кошти пожертв придбав для ЗСУ безпілотники Bayraktar. Цей проект став наймасштабнішим за весь час існування фонду.

«Фонд "Повернись живим" вперше в історії реалізував проект закупівлі ударного безпілотного комплексу в складі трьох літаків, засобів ураження, наземних станцій і всього необхідного обладнання. Вперше в історії України волонтерська організація забезпечила військових подібним типом техніки», – повідомив директор Фонду Тарас Чмут.

Раніше, у кінці травня, литовський телеведучий Андрюс Тапінас зібрав 5 млн євро на купівлю Bayraktar для українських військових. Ще 600 млн грн на придбання трьох БПЛА у рекордні терміни в кінці червня зібрав «Фонд Сергія Притули». Ці безпілотники компанія-виробник Baykar вирішила передати Україні безкоштовно й вони надійдуть наприкінці літа.

Натомість фонд «Повернись живим» замовив у Baykar три безпілотники ще на початку травня. У інтервʼю ZAXID.NET Тарас Чмут тоді розповів, що фонд підписав контракт на 16,5 млн доларів США на закупівлю військового обладнання для Головного управління розвідки, однак не уточнив, що йдеться саме про авіаційний комплекс Bayraktar.

Придбаний фондом «Повернись живим» комплекс БПЛА включає три ударні безпілотники, систему повітряного зв’язку, мобільний комплекс наземного управління, наземний термінал передачі даних, систему розпізнавання «свій-чужий», декілька десятків корегованих авіаційних боєприпасів та інше обладнання, а також запчастини.

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, комплекс БПЛА підсилить потужність підрозділів розвідки та спеціального призначення. Тарас Чмут додав, що комплекс уже понад місяць використовують українські військові.

Дозвіл на імпорт товарів військового призначення фонд «Повернись живим» отримав у в березні цього року, що дозволило використовувати пожертви на закупівлю зброї та техніки для ЗСУ. Надалі волонтери фонду планують купувати бронетехніку, міномети, ударні БПЛА, дрони камікадзе і пілотовану авіацію.

Зазначимо, Bayraktar – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Може нести протитанкові ракети та авіаційні бомби. Україна вперше застосувала цю зброю у жовтні 2021 року на Донбасі.