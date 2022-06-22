Благодійний фонд «Повернись живим» купуватиме зброю для потреб Збройних сил України. Про це 22 червня повідомили у фонді.

«Повернись живим» отримав ліцензію на закупівлю зброї з-за кордону ще наприкінці березня, але оголосити про це представники фонду вирішили лише зараз.

Тепер благодійники можуть купувати і передавати на фронт не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби активного ураження, які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн.

Цей статус також дає право представникам фонду купувати у виробників відповідні товари без посередників, що не тільки буде дешевше, але й убезпечить від закупівлі неякісного товару від недобросовісних продавців.

«Звісно, основну увагу ми будемо концентрувати саме на летальному озброєнні, яке посилить наші Збройні Сили. Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу», – говорять у фонді.

У травневому інтерв'ю ZAXID.NET керівник «Повернись живим» Тарас Чмут розповідав, що одразу після 24 лютого фонд офіційно закуповував товари подвійного призначення. Але вже наприкінці березня фонд став першою в Україні благодійною організацією, яка офіційно має можливість закуповувати зброю з-за кордону для потреб ЗСУ.

Наразі команда фонду «Повернись живим» реалізує три угоди на загальну суму близько 20 млн доларів. Два з трьох контрактів стосуються закупівлі бронетехніки.