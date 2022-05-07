Сучасний комплекс PD-2 українського виробництва складається з двох безпілотників та автомобіля

Фонд «Повернись живим» за допомогою ініціативи «ІТ-спільното, купимо армії "літачок"?» за добу зібрав 30 млн гривень. Збір коштів було оголошено на сучасний комплекс PD-2 українського виробництва, що складається з двох безпілотників та автомобіля. О 9 ранку в суботу, 7 травня, збір коштів завершено.

«Благодійники здійснили 16 501 транзакцію. Всі оплати йшли відразу на рахунок фонду «Повернись Живим». Дехто робив кілька сплат, тому фактично людей, які здійснили перекази, менше», – повідомили в фонді, інформує видання «Лівий берег».

Фото dou.ua

Найбільший донат – 150 тис. грн, найменший – 1 гривня. У середньому переказували по 2 тис. грн.

Збір коштів було оголошено на сучасний комплекс PD-2 українського виробництва, що складається з двох безпілотників та автомобіля. Він оснащений тепловізійними камерами. Застосовується для повітряної розвідки та бойового застосування як носій бомбового навантаження. Такого в армії ще ніхто не закуповував.