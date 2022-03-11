Один з найбільших благодійних фондів з підтримки армії «Повернись живим» за два тижні російсько-української війни зібрав на підтримку ЗСУ понад 2 млрд грн. Про це повідомили у благодійному фонді в п’ятницю, 11 березня.

2 млрд 029 млн грн вдалось зібрати від 24 лютого, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну. Переказати гроші благодійному фонду можна за посиланням.

«Ці кошти насправді неповна сума надходжень: наразі ми також додатково обліковуємо перекази кріптовалютою та готівкою», – повідомляють у БФ «Повернись живим».

Крім цього, на спеціальний рахунок для допомоги армії від Національного банку України (НБУ) вже надійшло 11,5 млрд грн.

Гроші перераховували як українці, так і громадяни США та країн ЄС. Зокрема, майже 3,3 млрд грн надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Із цих коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових майже 10,2 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – 950 млн грн;

на потреби Національної поліції України –1 650 млн грн;

на потреби Міністерства оборони України –майже 7 171,3 млн грн;

на потреби Державної прикордонної служби –420 млн грн;

Залишок коштів на спецрахунку НБУ станом на 11 березня становить майже 1,14 млрд грн. Реквізити рахунку НБУ для підтримки української армії можна переглянути за посиланням.

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