Через «Дію» українці зібрали для армії 120 млн грн
До теми
За десять днів українцям вдалося зібрати для армії 120 млн грн. Це пожертви, які люди робили через сервіс державних послуг «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 10 березня в Telegram.
«Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд «Повернись живим». Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію», – написав Федоров.
За його словами лише за один день, 9 березня, один із регіональних офісів фонду«Повернись живим» передав для наших військових:
- 92 шоломи
- 107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА
- понад 50 рацій
- півтора десятка одиниць нічної оптики
- більш ніж 20 квадрокоптерів
- 12 компʼютерів і ноутбуків
- 4 саперні сумки
- 29 комплектів термобілизни
Нагадаємо, 28 лютого переказ грошей для української армії став можливим у застосунку «Дія». Усі пожертви одразу йдуть у фонд допомоги армії «Повернись живим», який надає підтримку українським солдатам з 2014 року.
Хроніки опору. День п'ятнадцятий – у прямій трансляції ZAXID.NET