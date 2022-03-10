За десять днів українцям вдалося зібрати для армії 120 млн грн. Це пожертви, які люди робили через сервіс державних послуг «Дія», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 10 березня в Telegram.

«Це неймовірна підтримка для наших бійців. Усі донати йдуть на фонд «Повернись живим». Кожен шолом, бронік чи нічна оптика може врятувати життя нашим бійцям. Тож треба продовжувати підтримувати нашу армію», – написав Федоров.

За його словами лише за один день, 9 березня, один із регіональних офісів фонду«Повернись живим» передав для наших військових:

92 шоломи

107 планшетів для артилеристів та операторів БПЛА

понад 50 рацій

півтора десятка одиниць нічної оптики

більш ніж 20 квадрокоптерів

12 компʼютерів і ноутбуків

4 саперні сумки

29 комплектів термобілизни

Нагадаємо, 28 лютого переказ грошей для української армії став можливим у застосунку «Дія». Усі пожертви одразу йдуть у фонд допомоги армії «Повернись живим», який надає підтримку українським солдатам з 2014 року.

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