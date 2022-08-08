Виробник «Байрактарів» попри війну не відмовився будувати завод в Україні

Турецький виробник бойових безпілотників «Байрактар» Baykar Makina купив земельну ділянку для будівництва свого заводу в Україні, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Власник компанії “Байкар” створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проект самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні», – сказав Боднар в інтерв’ю РБК-Україна, опублікованому в понеділок, 8 серпня.

Посол запевнив, що завод з будівництва «Байрактарів» буде будуватися. За його словами, буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про його будівництво і надіслав її до парламенту на ратифікацію.

Боднар назвав таке рішення виробника не лише політичним, але й практичним, «оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів».

Нагадаємо, на початку лютого Україна і Туреччина підписали угоду, яка, зокрема, передбачає будівництво в Україні заводу з виробництва бойових безпілотників «Байрактар» з українськими двигунами.

Ці безпілотники, окрім України, також використовують армії Туреччини й Азербайджану. Кілька таких безпілотників компанія-виробник передала Україні безкоштовно після того, як на їх купівлю зібрали гроші волонтери з Литви, Польщі та України. Крім того, виробник «Байрактарів» підписав угоду про співпрацю з українським фондом «Повернись живим», який з весни 2014 року допомагає із забезпеченням української армії.