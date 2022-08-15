ЗСУ отримали по два вертольоти Мі-17 та Мі-2

Латвія передала Україні чотири вертольоти. Збройні сили України отримали вертольоти Мі-17 та Мі-2. Про це повідомляється на новинному порталі Delfi.

Зазначається, що військово-повітряні сили України отримали два вертольоти Мі-17 і два вертольоти Мі-2 в частково розібраному вигляді. Гелікоптери пофарбували, а один Мі-17 капітально відремонтували. Зазначається, що найближчим часом вони будуть долучені до складу авіаційного парку ЗСУ.

«Півроку тому передані Латвією переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger допомогли українській армії стримати російське вторгнення. Зараз, коли українські військові контратакують у багатьох місцях, наші вертольоти допоможуть вести військові дії та рятувати життя. Підтримка України західними країнами не має припинятися, аж доки вона не звільнить всю свою територію від російських окупаційних військ», – заявив міністр оборони Артіс Пабрікс.

Також повідомляється, що раніше Латвія вже надала Україні озброєння та індивідуальне спорядження, безпілотні літальні апарати, контейнери для сухих продуктів, боєприпаси, протитанкову зброю та зенітні ракети Stinger на суму понад 200 млн євро.

Нагадаємо, що минулого тижня Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризму.