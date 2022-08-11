У четвер, 11 серпня, Сейм Латвії підтримав заяву про визнання насильства Росії щодо цивільного населення України та інших країн тероризмом, а саму Росію – державою, яка підтримує тероризм. Про це повідомляє сайт Сейму Латвії.

Політики зазначили, що Росія застосовує насильство для досягнення політичних цілей. Депутати категорично засудили військову агресію Росії та масштабне вторгнення в Україну, які здійснюються за підтримки та участі білоруського режиму, а також закликали євроатлантичну спільноту та її партнерів терміново посилити та ввести всеосяжні санкції метою зупинити здатність російської армії продовжувати військову агресію в Україні.

У прийнятій Сеймом заяві міститься заклик до держав-членів Євросоюзу негайно припинити видачу туристичних віз та обмежити видачу в'їзних віз росіянам. Депутати згадали про усіх жертв російської агресії в Україні – тисячі мирних жителів і захисників України, а також висловили солідарність з Україною та українським народом.

Сейм визнав Росію державою, яка підтримує тероризм, також у зв'язку з багаторічною підтримкою та фінансуванням Росією терористичних режимів і організацій: Росія є найбільшим постачальником зброї режиму Асада в Сирії, здійснювала теракти в суверенних країнах – згадані отруєння сім'ї Скрипалів у Великій Британії і збиття літака Malaysia Airlines над Донбасом, коли загинули 298 людей.

«Росія демонструє зневагу до своїх зобов'язань, міжнародного порядку та правових інститутів, а також навмисно поглиблює глобальну продовольчу кризу, яка викликає голод і страждання в усьому світі», – йдеться в документі, прийнятому Сеймом.

Депутати також підкреслили аморальний та протиправний характер обраної Росією тактики з широким застосуванням особливо жорстокої, неточної зброї, що калічить і завдає страждань.

Ще у травні Сейм Литви визнав Росію терористичною державою, а дії РФ в Україні – геноцидом. Важливо наголосити, що поняття «держава-терорист» не треба плутати з поняттям «держава-спонсор тероризму». У найбільш широкому плані різниця між державою-терористом і державою-спонсором тероризму полягає в тому, що держава-терорист сама вчиняє акти державного тероризму, тоді як держава – спонсор тероризму підтримує та/або фінансує недержавні терористичні угруповання.

Тобто це різні поняття, хоча на практиці одна й та сама держава, наприклад Росія, може бути одночасно і державою-терористом і державою-спонсором тероризму. Термін «держава-терорист» має швидше політичне, а не юридичне значення. Так, міжнародне право не містить його визначення, а в національному праві знайти таке поняття доволі складно.