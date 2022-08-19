Адміністрація президента Штатів Джо Байдена готує для України військову допомогу на близько 800 млн доларів. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на власні джерела.

Байден санкціонує допомогу, використовуючи президентські повноваження щодо скорочення витрат, які дозволяють президенту передачу надлишку зброї із запасів США.

Анонімні джерела у Білому домі додали, що вартість комплектів зброї може змінитися до їхнього оголошення.

Раніше видання Politico, з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки, повідомило, що упродовж липня шість найбільших європейських країн вперше від початку повномасштабної війни не запропонували Україні нових зобов'язань щодо надання військової допомоги.

Дані, отримані від Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України, ілюструють, що великі європейські держави не справляються з військовою допомогою. Йдеться про Велику Британію, Німеччину, Польщу, Францію, Іспанію й Італію. Військові фахівці та політики останнім часом дедалі частіше повторюють цю думку.