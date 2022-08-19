Анонсовані раніше зенітно-ракетні комплекси NASAMS будуть доставлені в Україну вже у жовтні-листопаді цього року, заявив у п’ятницю, 19 серпня, представник Міністерства оборони США.

Чиновник, якого процитувала американська журналістка Кейтлін Дорнбос, заявив, що система ППО NASAMS буде в Україні «в найближчі 2−3 місяці». Це пояснюється тим, що NASAMS не надходять із запасів США, а мають виготовлятися та закуповуватися спеціально для України.

Previously announced NASAMS surface-to-air missile systems will be delivered to Ukraine "in the next 2-3 months," the official said. This is taking longer than delivery of other weapons because they are not coming from U.S. stocks and have to be made and purchased for Ukraine. — Caitlin Doornbos (@CaitlinDoornbos) August 19, 2022

США оголосили про передачу Україні систем ППО NASAMS 1 липня. Американсько-норвезькі системи ППО мають надійти в Україну в рамках пакету допомоги від США на 820 млн доларів.

Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS перебуває на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.