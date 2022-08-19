Новий пакет передбачає надання Україні ще 16 гаубиць

США готують виділення Україні черговий пакет військової допомоги. Він передбачає передачу Україні безпілотників для розвідки та спостереження, а також броньованих бойових машин, повідомила агенція Reuters із посиланням на високопоставленого представника оборонного відомства США.

Посадовець, який говорив на умовах анонімності, сказав, що пакет оцінюється в 775 млн доларів і також включатиме додаткові боєприпаси і 16 гаубичних систем.

Крім того, до цього пакета увійдуть:

15 безпілотників Scan Eagle;

40 MaxxPro MRAP (протимінні машини із захистом від засідок);

близько тисячі протитанкових ракет Javelin.

Таким чином, загальна сума військової допомоги США, спрямованої в Україну після вторгнення Росії 24 лютого, становитиме 10,6 млрд доларів.

Раніше повідомлялося, що виділення цього пакету має санкціонувати президент США Джо Байден. Ймовірно, це станеться або ввечері п’ятниці, або наступного тижня.