Україна вже отримувала від США дрони-камікадзе Switchblade, але їхня дальність не перевищувала 10 км

Міністерство оборони США законтрактувало для України ударні безпілотники Switchblade 600. Договір із виробником цих дронів – компанією AeroVironment уклали 15 вересня. Про це йдеться в документі міністерства від 20 вересня, де перелічено оборонну допомогу Україні, пише LB.ua.

Дрони-камікадзе Switchblade, але в іншій модифікації, США закупили для України ще в травні. Тоді було домовлено про купівлю Switchblade 300, а не 600. Загальна дальність управління для трьохсотої версії складає 10 км. Вони непридатні для розвідки, але корисні для ураження цілей.

Switchblade 600 розрахований на політ на відстань до 40 км за 20 хвилин, потім може баражувати у повітрі ще 20 хвилин (даючи йому загальну дальність до 80 км і атакувати зі ударною швидкістю до 185 км/год. Несе протитанкову бойову частину Javelin. Switchblade 600 важить 23 кг, але водночас є переносним і може бути налаштований за 10 хвилин.

За словами експерта Центру військово-морського флоту США Семюела Бендетта, Switchblade 600 будуть корисними під час наступу української армії на Херсон і Крим. Вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі.