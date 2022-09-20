Високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що надання Україні танків західного зразка перебуває «абсолютно на столі переговорів». Про це він повідомив на брифінгу для журналістів 19 вересня, пише «Європейська правда».

Представник міністерства зазначив, що зараз українські сили в основному покладаються на танки радянського зразка, і США доклали багато зусиль, щоб спонукати країни, в основному в Європі, надати танки цього типу Україні.

«Але, як я вже казав, коли ми дивимося на довгострокові потреби України, ми розуміємо, що настане день, коли вони, можливо, захочуть здійснити перехід і, можливо, їм доведеться перейти на моделі, сумісні з НАТО. Ми завжди дуже уважно ставимося до будь-якого нового обладнання, яке ми постачаємо Україні або яке надають наші союзники, наші партнери, щоб забезпечити суттєве навчання, технічне обслуговування та підтримку... Тому ми хочемо переконатися, що коли ми надаємо можливості, все це береться до уваги», – зазначив представник міноборони США.

На уточнююче запитання, чи розглядається передача танків, про які просить Україна, представник Пентагону зазначив, що «танки абсолютно на столі, разом з іншими сферами».

«Ми дивимося на всі українські збройні сили та думаємо на майбутнє, які можливості їм знадобляться, і як США та наші союзники зможуть підтримати Україну у нарощуванні цих можливостей», – сказав він.

На інше уточнююче запитання, чи мова йде про передачу техніки у віддаленому майбутньому, а не для боїв, що точаться прямо зараз, представник Пентагону сказав, що США залишаються «відкритими».