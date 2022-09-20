Якщо політичне рішення про постачання ЗСУ винищувачі F-16 буде ухвалено зараз, то Україна отримає їх через два-три роки. Про це заявив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Хекер, пише Politico.

Хекер уточнив, що літаки F-16 не прибудуть до України раніше через питання, пов'язані з підготовкою пілотів та логістикою. Американський воєначальник висловив думку, що Україна шляхом постачання зброї Заходу має все необхідне, «щоб вижити і боротися, не перетворюючи те, що відбувається у третю світову війну».

За його словами, Захід «починає розмірковувати більше у довгостроковій перспективі», будуючи плани подальшого надання Україні військової допомоги. Генерал висловив пропозицію, що бойові дії в Україні, «ймовірно, триватимуть роки, а не місяці».

Джеймс Хекер розповів, що Вашингтон передає Києву розвідувальну інформацію оперативного характеру, зокрема склади російських сил в Україні. Водночас він запевняв, що США не займаються вибором таких цілей.

Генерал Хекер також додав, що Україна зуміла зберегти до 80% своєї авіації з початку вторгнення Росії.