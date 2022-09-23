США та Німеччина зволікають із наданням сучасних танків M-1 Abrams та Leopard через проблеми, пов’язані з обслуговуванням та логістичною підтримкою. Про це пише Politico.

Генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, сказав, що танки західного зразка значно поліпшать сили України, але необхідна підготовка і логістичний хвіст можуть завадити просуванню України.

Наприклад, M-1 являють собою зовсім іншу систему, ніж танки радянської епохи, якими нині користується Україна, і потребують значного технічного обслуговування та логістичної підтримки. Одне з джерел повідомило, що це досить складне завдання – доставити Україні не тільки танки американського виробництва, а й запчастини для їх обслуговування, оскільки «ви ж не хочете дати їм щось, що зламається, у чого закінчиться бензин, і вони не зможуть його заправити».

За словами чиновника, для бойових дій Leopard можуть підійти більше, оскільки вони схожі на танки, якими вже користується Україна, і потребують менше палива, ніж «Абрамси».

Однак Німеччина неодноразово відхиляла прохання України про надання танків, а міністр оборони Христина Ламбрехт нещодавно заявила, що Берлін домовився з партнерами з НАТО не робити таких дій «в односторонньому порядку».

Як пише Politico, суперечка про танки - остання »сутичка» з приводу озброєнь між Заходом і Україною. На кожному етапі США місяцями вагалися, перш ніж надати ту чи іншу зброю – спершу протиповітряні ракети Stinger, потім високомобільні артилерійські ракетні системи – побоюючись, що вони стануть «червоною лінією», яка може спровокувати Росію на нову ескалацію, а потім міняли свою думку та передавали зброю в міру розвитку війни та зміни потреб на полі бою.

Запит Києва на танки західного зразка був зроблений до останнього контрнаступу і відходу Росії з більшої частини східної України. Але протягом останніх двох тижнів високопоставлені американські чиновники обговорювали з європейськими союзниками, включно з Німеччиною, можливість відправки танків для участі в боях.

Запит набув нової актуальності після того, як президент РФ Владімір Путін оголосив, що він мобілізує 300 тис. додаткових військ для війни в Україні, що є значною ескалацією кампанії.