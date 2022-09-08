Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні на суму близько 675 мільйонів доларів. В межах допомоги Україна отримає гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, військові автомобілі та броньовані «швидкі».

«Вчора президент схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 мільйонів доларів», – заявив глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи на п'ятій зустрічі у форматі «Рамштайн» в Німеччині, повідомляє «Європейська правда».

За словами Остіна, пакет включатиме:

105-мм гаубиці;

артилерійські боєприпаси для HIMARS;

ракети HARM;

машини Humvees;

броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.

В Офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США.

«США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $675 млн. Дякуємо союзникам», – написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Зазначимо, що сьогодні в Німеччині відбувається п'ята зустріч у форматі «Рамштайн». Це зустріч понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС – союзників України на чолі з США. Перша така зустріч пройшла 26 квітня 2022 року на військовій авіабазі Рамштайн у Німеччині.