Байден схвалив новий пакет допомоги для України на майже 675 млн доларів
Йдеться про надання зброї, боєприпасів та автомобілів
Джо Байден схвалив новий пакет допомоги США Україні на суму близько 675 мільйонів доларів. В межах допомоги Україна отримає гаубиці, артилерійські боєприпаси, ракети, військові автомобілі та броньовані «швидкі».
«Вчора президент схвалив новий транш допомоги Україні, який оцінюється в 675 мільйонів доларів», – заявив глава Пентагону Ллойд Остін, виступаючи на п'ятій зустрічі у форматі «Рамштайн» в Німеччині, повідомляє «Європейська правда».
За словами Остіна, пакет включатиме:
- 105-мм гаубиці;
- артилерійські боєприпаси для HIMARS;
- ракети HARM;
- машини Humvees;
- броньовані машини швидкої допомоги та системи штучного інтелекту.
В Офісі президента вже відреагували на нову військову допомогу від США.
«США виділять Україні новий пакет військової допомоги на $675 млн. Дякуємо союзникам», – написав у Telegram керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Зазначимо, що сьогодні в Німеччині відбувається п'ята зустріч у форматі «Рамштайн». Це зустріч понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС – союзників України на чолі з США. Перша така зустріч пройшла 26 квітня 2022 року на військовій авіабазі Рамштайн у Німеччині.