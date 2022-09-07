РЛС COBRA може визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок

Німеччина відправила Україні радіолокаційну станцію COBRA і п’ять самохідних зенітних установок Gepard. Зазначається, що раніше вже було надано 15 установок Gepard.

На сайті німецького уряду повідомляється, що Німеччина підтримує Україну поставками обладнання та озброєння – зі запасів Бундесверу та поставками з промисловості, які фінансуються з коштів федеральної допомоги на навчання.

«З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача», – зазначено на сайті.

Радіолокаційна станція виявлення артилерії COBRA (Counter Battery Radar) може визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. COBRA здатна обчислювати точки падіння снарядів та ракет. Може виявляти до 40 батарей за дві хвилини та визначати місце перебування на відстані до 100 км.

Німецька зенітна самохідна артилерійська установка Gepard на шасі від танка Leopard 1 обладнана двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA, які здатні випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км та ефективно знищувати їх. При цьому вони здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути «дружнього вогню».

Нагадаємо, наприкінці липня до України прибули перші шість Gepard, а на початку серпня Німеччина передала ще чотири установки. Також наприкінці липня німці передали 13 броньованих автомобілів — три евакуаційні машини та 10 HMMWV. На початку серпня також в Україну доставили німецькі реактивні системи Mars II. Напередодні стало відомо, що Німеччина готова поставляти Україні артилерію та системи ППО.