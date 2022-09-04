Під час візиту в Берлін сторони обговорили надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив із президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром нові поставки зброї. Також під час візиту в Берлін сторони обговорили надання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС.

«Цього тижня ми очікуємо черговий транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі 5 млрд євро. Це допоможе забезпечити стійкість нашої економіки, підтримку армії та проходження опалювального сезону», – анонсував нову допомогу Денис Шмигаль.

Зокрема відомо, що Україна має отримати надсучасні системи ППО німецького виробництва IRIS-T. Ймовірно, вони надійдуть уже восени.

«Під час зустрічі в Берліні з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили військову ситуацію, посилення санкцій і необхідність надання зброї. Подякував за солідарність з українцями та підтримку. Ми переможемо!», – написав Денис Шмигаль у Twitter.

Україна продовжує захищати цінності демократичного світу. Під час зустрічі в Берліні з Президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром обговорили воєнну ситуацію, посилення санкцій та необхідність надання зброї. Подякував за солідарність з українцями й підтримку. Переможемо! pic.twitter.com/EICPpKvfXJ — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 4, 2022

Денис Шмигаль розповів, що посилення обороноздатності та подальшу всебічну підтримку для України вони сьогодні обговорили під час зустрічі з канцлером Олафом Шольцом. Прем'єр також виступив із пропозицією скерувати на ЗАЕС спеціальну місію ЄС і ООН. Він також подякував уряду Німеччини за ініціативу щодо проведення в Берліні в жовтні конференції відновлення.

Фото Дениса Шмигаля

«Федеральний канцлер відзначив готовність сприяти детальній підготовці Плану відновлення вже зараз, аби швидко його запустити після нашої перемоги», – зазначив прем'єр.

Денис Шмигаль зазначив, що після повномасштабного вторгнення Росії Німеччина стала лідером серед європейських країн за розміром фінансової допомоги, надавши Україні 1,4 млрд євро.

«Від ЄС ми отримали 2,4 млрд євро й очікуємо ще 8 млрд макрофінансової допомоги. З них 5 млрд — найближчим часом. Німеччина в цьому питанні так само активно допомагає», – розповів Шмигаль.

Також він відзначив, що Україна має рішучу підтримку в Бундестазі.

«Сьогодні переконався в цьому під час зустрічей з керівниками фракцій німецького парламенту», – сказав він.

Нагадаємо, що нещодавно Олаф Шольц закликав прийняти Україну, Молдову і Грузію у ЄС.