Шольц заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ «стільки, скільки буде потрібно»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що підтримує розширення ЄС за рахунок приєднання України, Молдови та Грузії. Він заявив, що поступовий перехід до голосування більшістю є «сходинкою до розширення блоку», повідомляє Reuters.

У промові під назвою «Європа – наше майбутнє», він сказав, що партнери «повинні набагато сильніше використовувати вплив об'єднаної Європи». «Європа – це наше майбутнє. І це майбутнє в наших руках», – зазначив він під час свого виступу в Карловому університеті в Празі.

Шольц закликав 27 членів ЄС «згуртувати ряди, вирішити старі конфлікти і знайти нові рішення» і заявив, що Німеччина буде підтримувати Київ «стільки, скільки буде потрібно».

Також він підкреслив прихильність Німеччини до розширення ЄС, підкресливши, що країни Західних Балкан, Україна, Молдова і, в кінцевому рахунку, Грузія повинні приєднатися до блоку.

«Там, де сьогодні потрібна одностайність, ризик того, що окрема країна скористається своїм правом вето і завадить усім іншим просуватися вперед, зростає з кожною додатковою державою-членом», – додав Шольц.

Він зазначив, що запропонував поступовий перехід до голосування більшістю в загальній зовнішній політиці, а також в інших областях, таких як податкова політика

«Я прекрасно розумію, що це також матиме наслідки для Німеччини», – сказав він.

Також у своєму виступі він зазначив, що Німеччина відправить Україні зброю в найближчі тижні. За його словами, крім відправки передових систем протиповітряної оборони, радіолокаційних систем або безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і протиповітряної оборони України.

Зазначимо, що на початку вересня у Німеччині відбудеться наступна зустріч у форматі «Рамштайн».