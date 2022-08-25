Шольц зазначив, що вражений можливостями Gepard та ефективністю в захисті від атак із повітря

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідав українських військових, які проходять навчання на зенітних самохідних артилерійських установках Gepard. Він пообіцяв надавати Україні подальшу військову підтримку.

За інформацією «Європейської правди» з посиланням на видання Bild, у четвер, 25 серпня, Шольц відвідав військовий полігон Путлос у землі Шлезвіг-Гольштейн, де проходять навчання українські військові.

«Німеччина хоче допомогти забезпечити солдатам оптимальну підтримку, якої вони потребують. Німеччина надає сучасну та ефективну зброю, тому що Україна має право захищати свою країну, цілісність, незалежність та суверенітет», – сказав Шольц під час візиту.

Він зазначив, що вражений можливостями Gepard і побачив, наскільки він ефективний в організації захисту від атак з повітря. Також він зробив фото на фоні установки Gepard.

Канцлер підтвердив, що Німеччина продовжуватиме поставки Україні системи важкого озброєння, назвавши самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню та ЗРК IRIS-Т, який здатний «здійснювати оборону повітряного простору цілого міста».

До слова, планується, що 4 вересня до Німеччини має прибути прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Зокрема запланована зустріч з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.