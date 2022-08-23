Канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив скорочення поставок зброї в Україну

Німеччина планує поставити Україні додаткову зброю на суму понад 500 млн євро. Про це агентству Reuters повідомило джерело, яке було присутнє на онлайн-конференції по Україні, що пройшла в Торонто, пише УНІАН.

За інформацією джерела, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував, що Німеччина планує поставити три додаткових ЗРК Iris-T, десяток броньованих ремонтно-евакуаційних машин, 20 ракетних установок, високоточні боєприпаси і системи захисту від дронів.

Німецький канцлер анонсував назвав додаткову поставку «внеском у модернізацію Збройних Сил України». Очікується, що зброя буде доставлена у 2023 році. Частина цієї допомоги може бути передана раніше. Поставки має схвалити парламентський комітет Німеччини з бюджету.

Зауважимо, що раніше німецьке видання Die Welt з посиланням на джерела в українському уряді повідомило, що в Німеччині з червня поточного року блокуються подальші поставки важкого озброєння в Україну.

Натомість канцлер Німеччини заперечив скорочення поставок зброї в Україну. Олаф Шольц сказав, що Україна отримує навіть таку зброю, якої немає в німецької армії.