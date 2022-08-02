Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що інформація ЗМІ про скорочення військової підтримки України з боку ФРН не відповідає дійсності. Про це він сказав в інтерв’ю Globe and Mail.

За його словами, з перших днів після нападу Росії на Україну Німеччина постачає ЗСУ зброю і боєприпаси, відмовившись, таким чином, від жорсткої політики всіх попередніх урядів Німеччини про непостачання зброї в кризові райони.

«Ми доставили все, що в нас було: протитанкові й зенітні комплекси, міни, гармати, тонни боєприпасів і нелетальної допомоги. Відтоді ми перейшли на складніші й дорожчі системи. Самохідні гаубиці, реактивні системи залпового вогню, зенітні комплекси, контрбатарейні радари. Деякі з цих систем настільки нові, що їх було вироблено дуже мало, а деякі з них навіть не були представлені в Бундесвері», – стверджує Шольц.

За його словами, Німеччина також забезпечує навчання українських екіпажів.

«Поки ми говоримо, українців навчають, як працювати з новим і більш складним обладнанням в декількох місцях в Німеччині. І ми будемо продовжувати надавати цю підтримку Україні стільки, скільки буде потрібно», – додав Шольц.

Раніше про скорочення військової підтримки України з боку Німеччини писало німецьке видання Welt. В публікації йшлося про те, що попри обіцянки збільшити поставки зброї, німецький уряд їх скоротив.

Водночас, із переліку наданої Україні летальної й нелетальної допомоги випливає, що багато сучасних озброєнь ще не доставлено тому, що вони перебувають у процесі виробництва/ремонту, або ж українські воїни ще вчаться ними користуватись. Серед такої зброї є, зокрема, контрбатарейні радари, про які згадав Шольц.