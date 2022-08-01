Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про надходження в Україну 500 млн євро від ЄС

Європейський Союз спрямував 1 млрд євро макрофінансової допомоги Україні. Перший транш у сумі 500 млн євро вже надійшов до українського держбюджету, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, надходження другого траншу очікується у вівторок, 2 серпня.

«Вдячні Європейському Союзу за такий внесок – це вагома інвестиція в нашу спільну економічно-фінансову стабільність і безпечне майбутнє», – написав він у своєму Telegram-каналі.

Він уточнив, що мільярд євро – це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. За словами Шмигаля, ці кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

Як повідомляв ZAXID.NET, 1 липня Європейська комісія запропонувала новий пакет макрофінансової допомоги для України на суму 1 млрд євро. 12 липня Рада ЄС затвердила цю пропозицію. Це перша частина виняткового пакета макрофінансової допомоги у розмірі до 9 млрд євро, про який Єврокомісія оголосила 18 травня і який на саміті 23-24 червня схвалила Європейська рада.

Нагадаємо, окрім цього пакету допомоги, ЄС також виділив 1,6 млрд євро на відбудову України і 500 млн євро на військову допомогу Україні.