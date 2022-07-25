У понеділок, 25 липня, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) виділив Україні 1,59 мільярда євро фінансової допомоги. Кошти скерують на відновлення найважливішої пошкодженої інфраструктури та важливих проектів, які спрямовані на задоволення нагальних потреб українців. Гроші виділили в межах програми термінового реагування Європейського інвестиційного банку EIB Ukraine Solidarity, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на заяву Європейської комісії.

Зазначається, що з 1,59 млрд євро, які передбачені другим пакетом фінансової допомоги, 1,05 млрд євро будуть надані Україні негайно. Їх передовсім спрямують на ремонт пошкодженої інфраструктури й невідкладні заходи в енергетиці. Решта 540 млн євро, за можливості, підуть на відновлення проектів ЄІБ в Україні в галузях енергетики, енергоефективності, доріг, транспорту, освіти та інфраструктури, а також програм реконструкції та відновлення. Точний час виділення цих коштів залежатиме від стану просування основних проектів.

«Другий пакет допомоги в межах заходів солідарності ЄІБ в Україні допоможе відновити роботу основних послуг і запустити найважливішу інфраструктуру, посилити стійкість країни та зберегти економічну стабільність», – наголосили в Єврокомісії.

Зазначимо, що це вже другий пакет допомоги в межах програми. Перший, у розмірі 668 млн євро, був повністю виплачений протягом місяця після початку війни.