Рада Євросоюзу підтримала виділення 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України на підтримку економіки в умовах війни, повідомив виконавчий віце-президент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс.

Відповідне рішення у вівторок, 12 липня, підтримали міністри Євросоюзу.

«1 мільярд євро Україні! Після прискореного прийняття ЄС надасть постраждалій від війни державі макрофінансову допомогу. Гроші підуть на різні сфери», – йдеться в повідомленні.

Як наголосив Домбровскіс, Україна – це економіка, яка перебуває у стані війни Вона гостро потребує короткострокового фінансування і ЄС готовий допомогти.

EU is stepping up its financial support to Ukraine: ministers just approved €1 billion loan #Ecofin

This is part of new exceptional macro-financial assistance package.



Ukraine is an economy at war.

It badly needs short-term funding.

The EU is there to help #StandWithUkraine https://t.co/G0MgDo3v4R — Valdis Dombrovskis (@VDombrovskis) July 12, 2022

7 липня Європейський парламент схвалив виділення Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги для підтримки у зв’язку з війною. Ця сума є першим траншем виняткового пакету макрофінансової допомоги на загальну суму 9 млрд євро.